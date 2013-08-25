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"تليجراف": "الإخوان" كلفوا محامين بريطانيين التحقيق في ارتكاب "السيسي" جرائم ضد الإنسانية

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"تليجراف": "الإخوان" كلفوا محامين بريطانيين التحقيق في ارتكاب "السيسي" جرائم ضد الإنسانية "تليجراف": "الإخوان" كلفوا محامين بريطانيين التحقيق في ارتكاب "السيسي" جرائم ضد الإنسانية

كتب : محمد حسن عامر منذ 43 دقيقة

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن تنظيم الإخوان في -من خلال ذراعه السياسية حزب الحرية والعدالة- كلف عددا من المحامين في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق فيما إذا كان الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن على رأس المحامين الذين كلفوهم بهذا الأمر، اللورد ماكدونالد رئيس النيابة العامة البريطانية السابق، ومايكل مانسفيلد، وهو أحد أشهر المحامين في لندن.

وأضافت: أنه "يتم اتخاذ تحركات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أو يتم تقديمها أمام إحدى المحاكم المختصة في لندن".

وأنه "في حال نجاح تلك التحركات بالفعل، فإن المسؤولين العسكريين الجدد في مصر، قد يواجهون تجميد أصولهم وممتلكاتهم في الدول الغربية، وربما يتعرضون للاعتقال في حالة محاولتهم زيارة الاتحاد الأوروبي أو أي من الدول التي وقعت على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة من المحكمة الجنائية الدول.

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