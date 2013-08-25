مسلم: أطالب وزير الإعلام بإغلاق "الجزيرة".. و"بيادة" الجيش أشرف من الخونة

كتب : محمد عاشور منذ 12 دقيقة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة الوطن"، إن بيادة الجيش المصري أشرف من الخونة والإرهابيين، مؤكدا أن المصريين يعيشون بكرامتهم الآن بسبب الجيش المصري، وهو من يحافظ على استقرار البلاد.

وأضاف مسلم، خلال لقائه بقناة "الحياة"، أنه لابد من إظهار نتائج التحقيقات في مذبحة رفح، وتقديم المتورطين في هذا الحادث إلى المحاكمة حتى يهدأ دم هؤلاء الشهداء.

ولفت مسلم إلى أن قناة "الجزيرة" الفضائية تريد تحويل مصر إلى سوريا جديدة، مشيرا إلى أن أداء الحكومة بطيء، لأنها ليست مدركة أنها جاءت بعد ثورة.

وجدد مسلم مطالبته لوزيرة الإعلام، درية شرف الدين، بضرورة إغلاق قناة "الجزيرة"، مشيرا إلى أن هناك مخطط واضح بين قطر وأمريكا وتركيا والإخوان في مصر، مؤكدا أن الآن في حالة حرب ضد هذا المخطط الإخواني الذي يريد هدم مصر.

وأكد مدير تحرير "الوطن" أن وسائل الإعلام الأجنبية منحازة وغير محايدة، وتطبيق أجدنة ومترعى مصالح دولها، مشيرا إلى أنه لابد على المصريين أن يعتمدوا على أنفسهم، منتقدا أداء وزارة الخارجية "البطيء"، والهيئة العامة للاستعلامات.