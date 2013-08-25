نيويورك تايمز: السيسي يتمتع بشعبية داخل مصر والدول المجاورة

وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بانه قيادة تحظى بقبول شعبى بين المصريين وبين الدول العربية المجاورة من بينها السعودية.

وأكدت الصحيفة أن السيسى يحتاج الى خطة محكمة لضمان عملية الانتقال الديمقراطى بعد عزل الرئيس مرسى وتسليم السلطة الى الرئيس المؤقت عدل

ورأت الصحيفة أن الصراع الحقيقى داخل منطقة الشرق الاوسط هو بين الحكم المدنى والعسكر ولذا دحثت الفريق السيسي على وضع خطة محكمة لتفادي أخطاء وقعت فيها دول أخرى من جراء هذا الصراع.

ولفتت إلى أنه برغم أن الرئيس الباكستاني السابق “برويز مشرف” كان قد وعد فور تسلمه الحكم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلا إنه استمر فى سدة الحكم 9 سنوات ، ثم وجه القضاء الباكستاني له تهما بقتل منافسته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في عام 2007

ا.ش.ا