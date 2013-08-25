زى الفضاء لتحسين حركة الطفل المصاب بالشلل الدماغى

يعتبر الشلل الدماغى والذى يصيب الأطفال فى مرحلة عمرية صغيرة، من أكثر الأمراض التى تسبب قلقا وآلاما للوالدين فالطفل المصاب بهذا المرض يعانى من صعوبة فى التحرك أو المشى ولكن العلاج الجديد أثبت وجود حلول بديلة لعلاج هؤلاء الأطفال.

فيقول الدكتور إسماعيل أبو شادى أخصائى العلاج الطبيعى إن استخدام وسائل مساعدة لمساعدة الطفل على الحركة وإثقال وزنه من تلك الأدوات هى استخدام البذلة العلاجية أو بذلة الفضاء وتصنع ومن بعض أنواعها pedia suit أو daunage suit

وأضاف إسماعيل أن تلك البدل لها وضع خاص حيث يستخدم من أقمشة من أنواع قوية ومتينة وتكون جيدة التهوية، كما يشترط فى تلك البذلة أن تكون بسيطة سهلة فى الارتداء مراعاة لظروف الطفل المصاب وصممت هذه البدلة لتعديل القوام عن طريق ربط أجزاء الجسم كله مع بعضه وعن طريق الأحزمة المطاطية.

وتتكون البذلة من غطاء للرأس وقميص (مثل الصديرى) وشورت وهناك أشرطة مثبتة للأطراف الطفل عند الرسغ والأصابع والركبة وتترابط بأشرطة مطاطية ثقيلة وأشرطة عادية بهدف إمكانية تعديلها لتلائم حجم وحالة المريض بالشلل الدماغى.

ووظيفة تلك الأشرطة أنها تقوم بتثبيت الطفل فى الوضع السليم (الطبيعى)، كى يستطيع الطفل التواجد فى الوضعية الصحيحة مما يسهل عليه الحركة، كما تعمل الأشرطة على ربط مفاصل الجسم لإيصال الإشارات العصبية من المخ إلى العضلات والمفاصل بطريقة صحيحة ويجعل المريض يشعر بمفاصلة وأطرافه مما يسهل عملية الحركة.

كما أن تلك الأشرطة المطاطية تعمل على تقوية عضلات والمفاصل المسئولة على الحركة فى نفس الوقت مما يعطى الشعور بالقوة للمريض للبدء فى التحرك والتعامل.

كما أن فوائد تلك الأشرطة المطاطية التى تعمل على إضافة وزن زائد عن وزن الطفل المصاب بالشلل الدماغى حوالى (15 – 40 كجم) إلى قوة الجاذبية الموجودة أصلا (وزن مريض الشلل الدماغى) مما تجعل مريض الشلل الدماغى يتعلم التحكم فى التعامل مع الأوزان الزائدة الأمر الذى يقوى قوة العضلات المضادة للجاذبية والتى ستكون مضادة للقوة الجاذبية مما يزيد من قوة العضلات.

وأضاف إسماعيل وتعود فوائد البذلة العلاجية.. وهى تستخدم أثناء جلسة العلاج الطبيعى كالتالى:

> 1- تعمل البذلة على حفظ توازن القوام عن طريق الأشرطة غير المطاطية التى توضع على جانبى الطفل والأشرطة المطاطية التى تعمل على معاكسة الأنماط الحركية.

2- تعمل البدلة على التقليل من الحركات اللاإرادية مما يؤدى مع الممارسة إلى تقليلها وانتهائها فى بعض الحالات.

3- تعمل البذلة على مقاومة العضلات التنفسية وتقويتها وتقوية مقاومتها للأمراض الصدرية والمساعدة فى النطق والكلام.

4- كما توفر البذلة للطفل المريض الثبات ليقوم بعمل الأنشطة الحركية.