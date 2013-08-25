كيف تقاومين الأضرار النفسية السلبية لكلمة عانس؟

كثير من الفتيات، يشعرن بالرغبة فى جذب انتباه العريس المناسب لها، إلا أنها لا تدرك كيف تقوم بذلك بسبب معاناتها من عدد من الضغوط النفسية التى تجعلها غير متقبلة لكبر سنها دون الزواج، أو لعدم قدرتها على اختيار الشخص المناسب، وكلا الأمرين يمثل ضغطا على الفتاة لا تستطيع التخلص منه، لذا يقدم دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى بعض النصائح التى يمكن للفتاة من خلالها أن تتغلب على المخاوف التى تجعلها غير قادرة على إحساس العنوسة وتقدم السن بها دون زواج.

تتمثل هذه النصائح فى البحث بداخلك عن كل ما يميزك والابتعاد عن العصبية لأن تلك العصبية تترك أثارا نفسية سيئة عليك تجعلك غير قادرة على التفاعل معها، كما ينبغى تقليل تعرضك للانفعالات حتى لا تتركى انطباعا سيئا على من حولك، ابحثى حولك عن الشخص المناسب لك وحاولى أن تجمعى معلومات عنه فللأسف الشديد المجتمع المصرى كثيرا ما يشعر الفتاة، التى تعدت سن الثلاثين بأنها لم تعد مرغوبة وهذا يجعلها تصطدم بالمجتمع، وتصبح عدائية كرد فعل طبيعى لتصرفات الآخرين حولها، ويمكن للفتاة أن تتخطى الإحساس بالعنوسة التى يورده المجتمع لها بالحفاظ على المميزات التى تجعلها متفوقة فى عيون كل من حولها ورفض أى كلمة نقد قد توجه إليها وتحويل الطاقة السلبية التى بداخلك إلى طاقة إيجابية مثمرة، تمكنك من المضى قدما فيما تريدين الوصول إليه، ولا تجعلى فكرة الزواج هى الفكرة الرئيسية التى تدور حولها حياتك بحيث لا تتهدم حياتك إن لم تتحقق الفكرة ويمكنك فتح طرق للتعارف جديدة تتمكنى فيها من خلالها من التعرف على شخصيات جديدة تمكنك من اختيار المناسب فيها ولا تتركى فكرة العنوسة تسيطر عليك.