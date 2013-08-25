السودان تلقى 236 مليون دولار رسوم عبور لنفط جنوب السودان

أوردت وسائل إعلام سودانية رسمية، أن السودان تلقى من جنوب السودان 236 مليون دولار (176 مليون يورو) رسوم تصدير لنفط الجنوب هذا العام، وذلك قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التى حددتها الخرطوم التى توعدت بوقف عبور النفط الخام.

ونقلت وكالة الإنباء السودانية الرسمية (سونا) عن مساعد محافظ بنك السودان المركزى أزهرى الطيب الفكى قوله "ان حكومة الجنوب قامت بتوريد مستحقات السودان من رسوم عبور النفط".

وأضافت سونا نقلا عن الطيب ان المبلغ الذى تم تسلمه يمثل "قيمة رسوم عبور النقل بالإضافة للترتيبات المالية الانتقالية، وهى مال تم الاتفاق ان يدفعه الجنوب للسودان مقابل فقدان السودان لعائدات النفط".

وبات جنوب السودان دولة مستقلة فى يوليو 2011 وادى التقسيم إلى حصوله على 75% من المخزون النفطى فى حين بقيت البنى التحتية النفطية من مصاف وانابيب فى الشمال.

ولم تتمكن الخرطوم وجوبا حتى الان من التفاهم على قيمة الرسوم التى على الجنوب دفعها لاستخدام البنى التحتية فى الشمال.

وكان جنوب السودان اوقف انتاج النفط لاكثر من عام ولم يستانف هذا الامر الا فى ابريل الفائت حين بدات العلاقات بين البلدين تشهد تحسنا.

ولكن فى يونيو الماضى اتهم السودان الجنوب بدعم مجموعات متمردة على الحكومة المركزية وامهل الشركات العاملة فى مجال النفط 60 يوما لاغلاق انبوب التصدير.

ثم مددت المهلة حتى السادس من سبتمبر المقبل.

وتصدير النفط يمكن أن يدر مليارات الدولارات على هذين البلدين اللذين يعتبران بين الأفقر فى العالم.