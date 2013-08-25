سلة - مصر تصطدم بقمة عربية جديدة في دور الـ16 الإفريقي

خسر المنتخب المصري كل مبارياته في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2013 التي تنظمها كوت ديفوار واحتل فراعنة كرة السلة قاع المجموعة الأولى.

فقد سقطت مصر أمام السنغال بنتيجة 72-70، ثم الجزائر 67-63، ثم كوت ديفوار 69-62.

وينص نظام المسابقة على تأهل كل الفرق الـ16 المقسمة إلى أربع مجموعات إلى دور الـ16.

ويلتقي رابع المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية بحسب القرعة.

واحتل الفراعنة المركز الرابع في المجموعة الأولى، في إنتظار تحديد متصدر المجموعة الثانية.

وترتيب المجموعة الثانية حتى الآن في الصدارة منتخب المغرب بخمس نقاط، ثم تونس بأربع نقاط ويتبقى لها مواجهة أمام رواندا ستحدد صدارة المجموعة.

إن فازت تونس تتصدر وتواجه مصر في دور الـ16 يوم الثلاثاء 27 أغسطس المقبل.

وفي حالة الخسارة أو التعادل تصبح فرص المغرب أقوى لتواجه مصر في قمة عربية ثانية للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

وتكمن أهمية البطولة في تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكأس العالم المقامة 2014 في إسبانيا.