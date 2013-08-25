بالصور.. محافظ الفيوم فى جولة ميدانيه بمركز ومدينة سنورس

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، اليوم بجولة ميدانية بمركز ومدينة سنورس تفقد خلالها عدداً من المنشأت الخدمية والامنية بالمركز ، رافقه خلال الجولة اللواء محمد حموده سكرتير عام مساعد المحافظه والمهندس محمد طلبه رئيس مركز ومدينة سنورس.

قام محافظ الفيوم يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفقد سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وأعمال التطوير والتجديد بمجمع سنورس للتعليم الاساسي استعدادا للعام الدراسي الجديد ، وأصدر توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم بتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات من نظافة ونظام تهوية مناسبة وتوفير المياه والاثاث.

كما أصدر توجيهات لوكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد من توفير الاثاث والكتب والصيانة واعمال الترميم وايضا الجولات الميدانية المستمرة بالتنسيق مع مديري الادارات التعليمية.

> كما قام محافظ الفيوم بزيارة مستشفي سنورس لمتابعة سير العمل والوقوف علي الخدمات المقدمة للمرضي ، حيث قام بتفقد اقسام الاستقبال والطوارئ والعيادة الخارجية والرمد والاطفال والباطنه والعظام ووحدة الغسيل الكلوي ، وأصدر توجيهاته لمدير المستشفي بعمل ممر بين عيادتي الباطنه والاطفال للتيسير علي المرضي ، وتجهيز عيادة جديدة للأطفال الي جانب العيادة الحاليه لأستيعاب الاعداد الكبيرة من المترددين علي المستشفي والتي تتراوح بين 250 الي 300 طفل يوميا.

كما استمع المحافظ لشكاوي عدد من الموظفين ووعد بحلها في اسرع وقت ، كما وعد بدراسة مطلب عدد من الاطباء بتجهيز مركز جديد لأمراض الكلى يمكن إستخدامه في حالات الطوارئ أو في حالة عطل أي من وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظة.

ثم تفقد محافظ الفيوم كنيسة رئيس الملائكة ميخايل أكبر كنائس مركز سنورس وكان في إستقباله الاب موسي راعي الكنيسة والاب شاروبيم مساعد راعي الكنيسة ، كما تفقد مصنع اعلاف سنورس ، وأعمال التجديد والتطوير بقسم الشرطة وأشاد بالتعاون الوثيق بين رجال الجيش والشرطة للحفاظ علي الحاله الامنية وضبط الخارجين عن القانون ، ثم تفقد مكتبة الطفل بسنورس وأصدر توجيهاته بتفعيل الانشطة لجذب طلاب المدارس خصوصاً في فترة الاجازات الصيفية.

كما عقد محافظ الفيوم لقاء مع القيادات التنفيذية وشباب الاحزاب والقوي السياسية بسنورس ، وأكد أن الاوضاع في مصر عموماً والفيوم علي وجه الخصوص في طريقها الي الاستقرار التام وبشكل ملحوظ منذ يوم الجمعه الماضى مشيراً الي جهود مديرية الامن وقوات الجيش في ضبط المتورطين في الاعمال الاجرامية التي شهدتها المحافظة خلال الايام الماضية.

> وأكد المحافظ علي أهمية التواصل مع الشباب وتوعيتهم لأحترام الرأي والرأي الاخر وحرية ممارس الشعائر الدينية مشيراً الي ان الدولة تحمي حرية العقيدة ، وأنه من الضروري لكى تصبح دوله متقدمة أن نشجع الانتاج والعمل الجاد.

كما أكد المحافظ أنه قام بدراسة العديد من المشكلات علي أرض المحافظة في قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي والطرق وغيرها وانه سيتم اتخاذ حلول جذرية للمشكلات بطرق علمية تتوافق مع الامكانيات المتاحة مشدداَ علي ضرورة التعاون الجاد مع الحركات الشعبية والقوي السياسية في دفع عجلة التنمية.