بالصور - مظاهرة لطلاب كلية حقوق الإسكندرية

الاسكندرية – أميرة عوض منذ 38 دقيقة 36 ثانية

تظاهر ظهر اليوم - الأحد - العشرات من طلاب جميع الفرق الدراسية بكلية بحقوق جامعة الإسكندرية أمام مبنى عميد الكلية"تحت شعار الانتفاضة الطلابية"؛ للمطالبة بعدم حجب النتيجة عن الطلاب المتعسرين عن دفع المصاريف، وأن يتم البت في التظلمات بإعادة تصحيح الورقة كليًّا لا بإعادة رصد الدرجات وبتخفيض رسوم التظلمات.

ورفع الطلاب لافتات تقول:" الظلم الحصرى فى التعليم المصرى, بتحجب فى النتيجة ليه إحنا كفره ولا إيه, آه يا إدارة أمن الدولة التعليم بيزنس ومقاولة, يا عميد افهم واستوعبنا السكوت مش هيرجعنا . ويسقط يسقط رئيس اتحاد الطلاب".