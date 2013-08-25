تخفيض درجات القبول بالثانوي العام ببني سويف

بنى سويف \محسن عبدالكريم منذ 15 دقيقة 43 ثانية

وافق المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على المذكرة التي تقدمت بها مديرية التربية والتعليم للنزول بمجموع القبول بالثانوي العام إلى 210 بدلا من 217.5 لاستيعاب عدد أكبر من الناجحين في المرحلة الإعدادية من أبناء المحافظة للعام الدراسي القادم .



> وقال محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم أن القرار يشمل جميع مدراس المحافظة فيما عدا الثانوية بنات القديمة والسيدة عائشة الثانوية بنات يمدينة بني سويف -مدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بمدينة سمسطا- ومدرسة آل حلمي الثانوية بمدينة إهناسيا

كما أصدر المستشار مجدي البتيتي قرارا بزيادة نسبة القبول بالمدرس الخاصة بالمحافظة بنسبة 10%حرصا على صالح التلاميذ وتحقيقا لرغبات أولياء الأمور الذين ضاقت بهم السبل للتسجيل بالمدارس الخاصة .

تضمن القرار مدراس الراهبات الخاصة – الأوائل- مدرسة الدعوة الإسلامية بجميع المراحل – مدارس التوفيق – مدرسة صن رايز - مدرسة ابن سينا- مدرسة السلام الخاصة بسمسطا –مدرسة التوفيق سمسطا – مدرسة سان مارك الفشن –رياض أطفال الدعوة بمدينة بني سويف – مدرسة الدعوة لغات – مدرسة خاتم المرسلين الخاصة – مدرسة الدعوة بناصر – مدرسة طيبة بإهناسيا

وفي سياق متصل وافق المحافظ على اختيار مدرسة سان مارك الخاصة لتستقبل طلاب مدرسة الراهبات في الفترة المسائية وذلك حرصا على صالح التلاميذ وأولياء الأمور المنتسبين للمدرسة بعد الأحداث الأخيرة التي أدت إلى تدمير المدرسة بالكامل وأصبحت غير جاهزة لاستقبال الطلاب كما وافق المحافظ على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة تطوير مستشفى رمد بني سويف بتكلفة مليون جنيه .