تقرير تخيلي – لاعبون أغلى من بيل

جاريث بيل يساوي 99 مليون يورو، فكم سيساوي نجوم كبار يعتبروا أساطير في كرة القدم بما حققوه من إنجازات على مر العصور؟

سؤال أجابت عليه صحيفة الدايلي ميل البريطانية في تقرير، استعانت لصناعته بأراء العديد من خبراء الكرة الإنجليز وقرائها.

وكانت النتيجة كالتالي

جوردون بانكس، حارس مرمى منتخب إنجلترا الفائز بلقب كأس العالم 1966 وأحد أساطير الكرة الإنجليزية بشكل عام وحراسة المرمى بشكل خاص – 125 مليون جنيه إسترليني.

فرانز بيكنباور، القيصر الألماني وأسطورة دفاع بايرن ميونيخ، حقق عدد كبير من الألقاب المحلية والقارية والدولية، أبرزها كان الفوز مع المانشافت بكأس العالم 1990 – 200 مليون إسترليني.

جون تشارلز، أيقونة ليدز يونايتد وأحد أقوى المدافعين الذين شهدتهم ملاعب كرة القدم، ولم لا وقد احترف اللاعب الويلزي في يوفنتوس وروما خلال الفترة من 1957 إلى 1963 وقت أن كان الطليان ملوك الدفاع، وحقق لقب الدوري والكأس مع الفريقين – 175 مليون إسترليني.

بوبي موور، يتم تصنيفه كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم عبر العصور، بيليه النجم البرازيلي أعلن أكثر من مرة أنه أصعب وأقوى مدافع واجهه، بالنسبة للإنجليز هو رمز، فلقب كأس المونديال الذي تتملكه إنجلترا، تم تحقيقه وقت أن كان موور قائد الفريق – 200 مليون إسترليني.

ليونيل ميسي، الأرجنتيني الأفضل في العالم لأربع أعوام متتالية، ساحر برشلونة الذي حقق قبل بلوغه الـ25 عاما، كل الألقاب التي يمكن للاعب كرة قدم أن يحققها باستثناء كأس العالم – 225 مليون إسترليني.

ألفريدو دي ستيفانو، خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا حققهم ريال مدريد من أصل تسعة كانت بفضل هذا اللاعب الأرجنتيني جعلته اللاعب المفضل لجماهير الملكي عبر العصور – 300 مليون إسترليني.

يوهان كرويف، الكرة الهولندية الشاملة ليست هي فقط الإنجاز الوحيد المعروف المنسوب له، فالنجم الكبير كان يفرض نفسه كأبرز لاعب في كل نادي يلعب له من أياكس وحتى فينورد مرورا ببرشلونة – 225 مليون إسترليني.

مارادونا، إذا ذكرت الأرجنتين ذكر مارادونا، ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل أنه أشهر من أنجبته بلاد راقصو التانجو – 300 مليون إسترليني.

جارينشا، خلال الفترة من 1953 حتى 1972 نجح العصفور البرازيلي الصغير في أن يصبح أبرز جناح أيمن عرفته كرة القدم عبر التاريخ، لا يقل شهرة وقيمة عند راقصو السامبا عن بيليه، فاز مع منتخب بلاده بمونديالي 1958 و1962 – 300 مليون إسترليني.

جورج بيست، أوسم لاعب كرة قدم وأعظم من لمست أقدامهم الملاعب وفقا لوصف العديد من النجوم الكبار، لاعب وسط مهاجم أحدث طفرة في عالم الكرة جعلته أبرز أساطير مانشستر يونايتد – 250 مليون إسترليني.

بيليه، أسطورة البرازيل وسانتوس واللاعب الأوحد في قائمة نادي الألف بإحرازه 1281 هدفا طوال مسيرته مع كرة القدم، أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم مناصفة مع مواطنه كافو "44 مشاركات" والأكثر تتويجا بالمونديال منفرد "3 ألقاب – 300 مليون إسترليني.