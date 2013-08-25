تأجيل نظر دعوى وقف بث قناة "الحافظ" إلى 19 أكتوبر

كتب : رحاب عبدالله الأحد 25-08-2013 16:33

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالبت بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

وكان محمود، قد أقام دعوى قضائية تحت رقم 19174 ضد كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وعاطف عبدالرشيد، مدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها.

وذكرت صحيفة الدعوى أنه بتاريخ 8 يناير بثت قناة الحافظ على الهواء مباشرة برنامج "في الميزان"، واستضاف مذيع البرنامج محمد العمدة، ونبيه الوحش، المحاميين، حيث فوجئ الجميع خلال الحلقة بمحمد العمدة يكيل عبارات السب والقذف في حق المواطنين المصريين، ورموز المعارضة، إضافة إلى تحريض لفئات من الشعب على النزول يوم 25 يناير مسلحين بالعصي والاعتداء على المعارضين لفصيل الإسلام السياسي ولسياسته.

واعتبرت الدعوى، أن ما ارتكبه العمدة يعد تحريضًا مباشرًا على الاقتتال الداخلي بين أطياف الشعب الواحد، بما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، ولذلك فقد طالب بغلق هذه القناة حفاظاً على السلم العام.