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التنسيق الالكترونى: 4 آلاف تعديل أجراه طلاب المعادلة على رغباتهم

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التنسيق الالكترونى: 4 آلاف تعديل أجراه طلاب المعادلة على رغباتهم التنسيق الالكترونى: 4 آلاف تعديل أجراه طلاب المعادلة على رغباتهم

قالت الدكتورة هبة سلام مديرة مشروعات التعليم، ومسئولة الموقع الإلكترونى للتنسيق بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن طلاب الشهادات المعادلة أجروا نحو 4 آلاف تعديلا على رغباتهم عبر الموقع الالكترونى لتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك منذ فتح باب التسجيل للشهادات المعادلة العربية والأجنبية أمس السبت، والذى من المقرر استمرار تسجيلهم لرغباتهم حتى نهاية أغسطس الجارى.

وأضافت الدكتورة هبة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة وجود أى استفسار أو سؤال يمكن للطلاب الاتصال من أى مكان فى العالم برقم تليفون 19468، من الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً.

كما أكدت مديرة مشروعات التعليم أنه يمكن التواصل طوال 24 ساعة عبر صفحة الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية على "فيس بوك".

تجدر الإشارة إلى أن نحو 2500 طالب وطالبة بالشهادات المعادلة قد سجلوا رغباتهم حتى ظهر أمس السبت عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق سواء الشهادات العربية أو الأجنبية.

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