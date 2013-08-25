بالصور| تنافس راقصي التانجو في الدور النصف النهائي من المسابقة العالمية

كتب : سارة سعيد الأحد 25-08-2013 17:00

شهدت العاصمة الأرجنتينية بيونس آير، أمس، تنافس الكثير من راقصي التانجو، خلال الدور نصف النهائي من المسابقة العالمية لرقص التانجو التي تكون في شهر أغسطس من كل عام.

ومن أشهر راقصي التانجو الذين شاركوا في المسابقة، الثنائي الأرجنتيني "جيوفانا دي فينشنزو" و"سيرجيو مارتن"، والثنائي الإيطالي "فرانشيسكا ديل بوونو" و"جيمبيرو كانتور"، والثنائي الأرجنتيني "فاطيما فاليريا" و"هوجو ماسترولورينزو".

وتألقت راقصات التانجو في فساتين ذات فتحات طويلة، وكانت أكثرهن تألقن الراقصة الأرجنتينية "ماريا جالفان" التي ارتدت ثوبًا من اللون الأحمر الزاهي، كما تألقت الراقصة الأرجنتينية "تاليا سالوم" في فستان عاري الظهر من اللونين الأسود والذهبي اللامع.