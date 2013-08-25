أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

الصحافة المغربية المؤيدة لـ"مرسي" تهاجم شيرين بسبب تأييدها لـ"السيسي"

Google+ Print
الصحافة المغربية المؤيدة لـ"مرسي" تهاجم شيرين بسبب تأييدها لـ"السيسي" الصحافة المغربية المؤيدة لـ"مرسي" تهاجم شيرين بسبب تأييدها لـ"السيسي"

كتب : هشام أمين منذ 22 دقيقة

أبدى جمهور المطربة عبدالوهاب غضبهم واستياءهم، بسبب الهجوم عليها من بعد الصحف المغربية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن تم نشر أخبار عن الهجوم عليها وطردها من حفل مهرجان "أصوات نسائية" المقام حاليًا بمدينة تطوان المغربية.

وأكدت مصادر من المغرب، لـ"الوطن"، أن المطربة شيرين اكملت حفلها حتى النهاية، وقامت بتوجة التحية للجمهور في النهاية، وخرجت وسط غضب وسخط عدد قليل من المستمعين المؤيدين للرئيس المعزول الذين قابلوها بترديد عبارات "مرسي.. مرسي" بعد أن أنهت شيرين الحفل من فوق المسرح وقالت "عاش المغرب.. وعاش ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي