الصحافة المغربية المؤيدة لـ"مرسي" تهاجم شيرين بسبب تأييدها لـ"السيسي"

كتب : هشام أمين منذ 22 دقيقة

أبدى جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب غضبهم واستياءهم، بسبب الهجوم عليها من بعد الصحف المغربية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن تم نشر أخبار عن الهجوم عليها وطردها من حفل مهرجان "أصوات نسائية" المقام حاليًا بمدينة تطوان المغربية.

وأكدت مصادر من المغرب، لـ"الوطن"، أن المطربة شيرين اكملت حفلها حتى النهاية، وقامت بتوجة التحية للجمهور في النهاية، وخرجت وسط غضب وسخط عدد قليل من المستمعين المؤيدين للرئيس المعزول الذين قابلوها بترديد عبارات "مرسي.. مرسي" بعد أن أنهت شيرين الحفل من فوق المسرح وقالت "عاش المغرب.. وعاش السيسي".