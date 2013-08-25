نصر محروس: المحن أظهرت معادن الشعوب.. واستغلال الشعارات الدينية لن يكون مجديا

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

طالب المنتج نصر محروس، بضرورة مقاطعة تركيا وجميع منتجاتها بما فيها الدراما التليفزيونية التي غزت الفضائيات طوال الفترة الماضية، واصفًا الأمر بأنه واجب قومي نظرًا للموقف التركي إزاء الأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد.

وقال المنتج نصر محروس إن مقاطعة كافة المنتجات التركية والدراما التليفزيونية، أصبح أمرًا ضروريًا وواجبا قوميا، ولا ننسى أن تركيا هي الدولة العثمانية التي سعت إلي احتلال مصر، ولانتعشم خيرا في أن تركيا ترغب في أن تعيش مصر في سلام واستقرار،وشعيها مضلل لا يعرف الحقيقة".

وأكد أن المحن والشدائد أظهرت معادن الشعوب، مشيدا بمواقف المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا والذي جاء مساندا وداعما للحكومة والشعب المصري في حربه ضد الارهاب والمؤمرات التى تحاك ضد مصر،ومعربا عن تقديره بمواقف دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والدول العربية الداعمة لمصر.

وأضاف: إن المصريين بنزولهم إلي الميادين يوم 30 يونيو أبهروا العالم بثورتهم،مشيدا بموقف القوات المسلحة المنحاز إلي الشعب وجميع الإجراءات التي اتخذتها بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وتابع قائلا: إن الشعب المصري وقواته المسلحة استطاعا إحباط المخطط الدولي لتقسيم البلاد،لرغبة الولايات المتحدة ودول الغرب في هدم دولة يدركون قيمتها جيدا،مؤكدا أن المصريين أثبتوا عبر التاريخ الترابط والوحدة الوطنية وأن استهداف دور العبادة وإحراق الكنائس لن ينال من وحدتهم، مشددا على أن استغلال الشعارات الدينية خلال الفترة المقبلة لن يكون مجديا مع المصريين.

وأضاف إن العديد من الشخصيات ظهرت طوال الفترة الماضية بوجوه عديدة،ولكن سرعان ما انكشفت وسقطت الأقنعة وستسقط أقنعة أخرى خلال الفترة المقبلة.