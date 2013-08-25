النيابة تأمر بضبط قياديين إخوان ببنى سويف لتحريضهم على قتل محام

أصدر المستشار محمد بسيونى المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف قراراً فى البلاغ رقم 4661 إدارى قسم شرطة بنى سويف، بضبط وإحضار أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة الدكتور نهاد القاسم سيد عبد الوهاب خضير، والمتحدث الإعلامى للحزب الدكتور ناصر سعد، وياسر عبد الشكور(عنصر إخوانى)، ومحمد أحمد محمد حنون وشهرته (دودة) 17 سنة حاصل على دبلوم صناعى.

ويأتى القرار لاتهام الثلاثة الأوائل بتحريض الرابع وحثه على إطلاق النار على شهاب فاروق المحامى والناشط الحقوقى بدعوى أنه من حملة "تمرد"، والمطالبين برحيل مرسى. وذلك أثناء انتظاره لزوجته تزامناً مع مرور تظاهرة للإخوان بشارع أحمد عرابى (البحر) بمدينة بنى سويف، مما أدى إلى إصابته بطلقات خرطوش فى يده وظهره، ونجاته من الموت بعد فراره من أمامهم ولجوئه إلى منطقة إقامته بالعجمى بالقرب من مكان التظاهر.

وفى نفس الصدد حرر والد المتهم الأخير بلاغاً يحمل رقم 13- 32 أحوال قسم شرطة بنى سويف، اتهم خلاله المتهمين الأول والثانى وقيادات إخوانية أخرى باستخدام نجله حديث السن منذ يوم الأربعاء 14 أغسطس الحالى فى المشاركة بالمسيرات والتظاهرات ودعمه بالسلاح والطلقات الخرطوش وتحريضه وآخرين على إطلاق النار على المحامى شهاب فاروق منذ أيام خلال إحدى المسيرات بشارع البحر.

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