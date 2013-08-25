قطان يستقبل وفدا من أعضاء نقابات السينمائيين والفنانين والموسيقيين بمصر

كتب : بهاء الدين محمد منذ 12 دقيقة

استقبل السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، ومندوب بلاده الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر السفارة اليوم، أعضاء نقابة السينمائيين والفنانين والموسيقيين المصريين.

وتسلم خلال اللقاء برقيتي شكر وعرفان، الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والثانية للأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، للموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية تجاه مصر.

وأعرب السفير السعودي، عن شكره لهذه المواقف المنتظرة والمتوقعة من الشعب المصري الشقيق والمعروف عنه الوفاء والمحبة.

وقال قطان، إن "ما قام به خادم الحرمين الشريفين هو واجب يمليه عليه قبل كل شيء خلقه الإسلامي وعروبته، وهذه الأفعال تعودناها دائما منذ أن كان - رعاه الله - رئيساً للحرس الوطني، وهذا هو ديدن أبناء الملك عبدالعزيز، رحمه الله".

وأضاف «قطان» أن هذا الموقف أتى في توقيت مميز، واصفاً مصر بالدولة الكبيرة ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليها.

وفي ختام اللقاء، تسلم السفير درعاً تذكارياً من أعضاء النقابة بهذه المناسبة.