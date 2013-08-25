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طلاب الإسكندرية يجبرون سيارة شرطة على المغادرة بعد اقتحامها الحرم الجامعى

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طلاب الإسكندرية يجبرون سيارة شرطة على المغادرة بعد اقتحامها الحرم الجامعى طلاب الإسكندرية يجبرون سيارة شرطة على المغادرة بعد اقتحامها الحرم الجامعى

أجبر طلاب جامعة الإسكندرية سيارة تابعة لوزارة الداخلية على الخروج من مبنى الجامعة بعد وصولها بطلب من عميد الكلية أثناء احتجاج الطلاب، وهو الأمر الذى رفضه أيضاً أمن الجامعة، واعتبار ذلك تعدى على خصوصياتهم.

وكان العشرات من طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية قد تظاهروا اليوم أمام مكتب عميد الكلية الدكتور محمد باهى للمطالبة بتحسين المستوى التعليمى والرقى به، وتحقيق مجانية التعليم وفضح فساد الإدارة والحد من طغيانها- على حد وصفهم.

وقال أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد إن التظاهرة ستستمر لحين استجابة إدارة الكلية لجميع مطالبهم، والحصول على وثيقة تتضمن تلك المطالب على أن يقوم العميد بالإمضاء شخصياً عليها وختمها بالختم الرسمى للكلية.

وشدد "فاروق" على حق الطالب الاطلاع على ميزانية الكلية ومعرفة بنود صرفها، وتحقيق مجانية التعليم.

وأوضح "فاروق" أن مطالبهم تتمثل فى عدم حجب النتيجة عن الطلاب المتعسرين عن دفع المصاريف، والتظلمات والبت فيها يكون بإعادة تصحيح الورقة كليّاً لا بإعادة رصد الدرجات، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التظلمات، وألا تقل نسبة النجاح عن 70%.

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