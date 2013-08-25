إنشاء أول معمل لـ"أبحاث الإلكترونيات والأجهزة النانومترية" بجنوب الصعيد

قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى لـ"اليوم السابع" إنه تمت الموافقة على إنشاء أول معمل ل"الالكترونيات والأجهزة النانومترية"، والذى يهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وتطوير وإنتاج أجهزة إليكترونية تفيد فى المجالات الطبية والهندسية، إلى جانب تقديم خدمات للمجتمع والحفاظ على البيئة عن طريق إنتاج مواد نانومترية للتطبيقات الصناعية والبيئية.

أضاف الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أستاذ علوم المواد المساعد بكلية علوم، والمسئول عن المعمل، أن هذا المعمل هو الأول من نوعه فى منطقة جنوب الصعيد، والذى بدوره سيساهم فى إعداد كوادر فى هذا المجال بمنطقة جنوب الصعيد مما سيسهم فى حل العديد من المشكلات فى منطقة جنوب الصعيد، ويستفيد منه طلاب الفرق الثالثة والرابعة، بشعب ( الفيزياء والفيزياء والإلكترونيات والكيمياء والحاسب الآلى) وطلاب الدراسات العليا بكليات العلوم والهندسة.