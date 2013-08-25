محافظ سوهاج يقدم مساعدات لـ 35 عروسًا فى حفل جمعية الأورمان

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، اليوم الأحد، حفل جمعية الأورمان الذى أقيم تحت رعايته بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتقديم المساعدات لعدد 35 من العرائس اليتيمات وعدد 15 قرضًا حسنًا.

وألقى المحافظ كلمة رحب فيها بالحضور فى أول لقاء جماهيرى له بالمحافظة معربا عن سعادته بقدومه إلى سوهاج، كما هنأ العرائس متمنيا لهن حياة سعيدة، وأكد على أن مكتبه مفتوح للجميع ولحل جميع المشكلات سواء كانت عامة أو خاصة.

وقام بتوزيع عدد 35 شيك مساعدة زواج للفتيات اليتيمات وعدد 15 شيكًا "قرض حسن" للمشروعات الصغيرة لأبناء المحافظة من الأرامل ومحدودى الدخل بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 250 ألف جنيه.

وأعرب محافظ الإقليم عن شكره لجمعية الأورمان والقائمين عليها وكل جمعية من جمعيات المجتمع المدنى تقوم بمجهود لخدمة أبناء وأهالى سوهاج ولما تقدمه أيضا من أنشطة وخدمات فى طريق موازى وداعم لسياسة الدولة التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

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