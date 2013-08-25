الحجر الصحي بالمطار: لم نتلق تعليمات لاتخاذ إجراءات ضد فيروس "كورونا"

كتب : حسن حسين الأحد 25-08-2013 16:07

أكد الدكتور "دواهري العشماوي"، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي أنه لم يتلق حتى الآن أي تعليمات باتخاذ أي إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس "كورونا" الذي ينتشر في المملكة العربية السعودية.

وقال العشماوي، في تصريحات له اليوم، إن وزارة الصحة، لم تعط الحجر الصحي أي تعليمات في هذا الخصوص، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة المنوط لها إعلان حالة الطوارئ ضد أي وباء جديد على أن تقوم وزارة الصحة بإبلاغنا بأي تعليمات جديدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، قال مدير إدارة الحجر الصحي بالمطار، إنه يوجد العديد من الإجراءات التي تعمل خلال ٢٤ ساعة في جميع بوابات المطار، مثل كاميرات طبية موجودة بمدخل الركاب لقياس درجات الحرارة وفي حالة إذا ما تم اكتشاف أن راكب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة يتم تحويله على الفور إلى مستشفى الحميات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، لافتا إلى أنه لم تظهر حتى الآن أي حالات مصابة بفيروس كورونا القاتل لدى وصولها مصر قادمة من الخارج.