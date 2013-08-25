السعودية توصي بتأجيل الحج والعمرة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بسبب فيروس كورونا

كتب : طارق عبد العزيز منذ 23 دقيقة

أوصت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها اليوم، بتأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كمرضى القلب والكلى والجهاز التنفسي والسكري، ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، إضافة إلى المصابين بأمراض الأورام، وكذلك الحوامل والأطفال، لأنهم فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل.

في المقابل، أكد مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي الدكتور دواهري العشماوي، أنه لم يتلقَ حتى الآن أي تعليمات باتخاذ أي إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس (كورونا) الذي ظهرت الإصابات به في السعودية.

وقال العشماوي، في بيان صادر عن وزارة الصحة، إن الوزارة لم تعطِ الحجر الصحي أي تعليمات في هذا الشأن، موضحا أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان حالة الطوارئ ضد أي وباء جديد على أن تقوم وزارة الصحة بإبلاغنا بأي تعليمات جديدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، قال مدير إدارة الحجر الصحي بالمطار "يوجد العديد من الإجراءات التي تعمل خلال 24 ساعة في جميع بوابات المطار مثل كاميرات طبية موجودة بمدخل الركاب لقياس درجات الحرارة وفي حالة إذا ما تم اكتشاف أن راكبا يعاني من ارتفاع فى درجة الحرارة يتم تحويله على الفور إلى مستشفى الحميات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، لافتا إلى أنه لم تظهر حتى الآن أي حالات مصابة بفيروس كورونا القاتل لدى وصولها مصر قادمة من الخارج".