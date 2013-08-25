أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

السعودية توصي بتأجيل الحج والعمرة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بسبب فيروس كورونا

Google+ Print
السعودية توصي بتأجيل الحج والعمرة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بسبب فيروس كورونا السعودية توصي بتأجيل الحج والعمرة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بسبب فيروس كورونا

كتب : طارق عبد العزيز منذ 23 دقيقة

أوصت وزارة الصحة ، في بيان لها اليوم، بتأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كمرضى القلب والكلى والجهاز التنفسي والسكري، ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، إضافة إلى المصابين بأمراض الأورام، وكذلك الحوامل والأطفال، لأنهم فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل.

في المقابل، أكد مدير إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي الدكتور دواهري العشماوي، أنه لم يتلقَ حتى الآن أي تعليمات باتخاذ أي إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس (كورونا) الذي ظهرت الإصابات به في السعودية.

وقال العشماوي، في بيان صادر عن وزارة الصحة، إن الوزارة لم تعطِ الحجر الصحي أي تعليمات في هذا الشأن، موضحا أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان حالة الطوارئ ضد أي وباء جديد على أن تقوم وزارة الصحة بإبلاغنا بأي تعليمات جديدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، قال مدير إدارة الحجر الصحي بالمطار "يوجد العديد من الإجراءات التي تعمل خلال 24 ساعة في جميع بوابات المطار مثل كاميرات طبية موجودة بمدخل الركاب لقياس درجات الحرارة وفي حالة إذا ما تم اكتشاف أن راكبا يعاني من ارتفاع فى درجة الحرارة يتم تحويله على الفور إلى مستشفى الحميات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، لافتا إلى أنه لم تظهر حتى الآن أي حالات مصابة بفيروس كورونا القاتل لدى وصولها قادمة من الخارج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017