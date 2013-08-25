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القبض على آخر شخصين في مجموعة متهمة باغتصاب جماعي في الهند

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القبض على آخر شخصين في مجموعة متهمة باغتصاب جماعي في الهند القبض على آخر شخصين في مجموعة متهمة باغتصاب جماعي في الهند

كتب : أ ف ب منذ 41 دقيقة

ألقت شرطة بومباي، اليوم، القبض على آخر رجلين في مجموعة من خمسة رجال بعد عملية اغتصاب جماعية تعرضت لها مصورة في بومباي في اعتداء جديد على امرأة أثار الاستنكار في الهند.

وصرح الناطق باسم الشرطة ستيانارايان شودهاري، "قبضنا على الرجل الرابع اليوم، ونحن متأكدون أننا سنقبض على الخامس قريبًا".

وأفادت "تراست أوف إنديا" أن الرجل هو الأكبر سنًا في المجموعة، ويبدو أنه اغتصب الضحية مرتين.

وبعد ذلك، أعلنت الشرطة توقيف الرجل الخامس الذي يشتبه في أنه اغتصب الخميس في حي راق ببومباي تلك المرأة (23 عامًا) التي كانت تلتقط صورًا لحساب مجلة برفقة زميل، في حادثة مشابهة للتي أثارت ضجة كبيرة في الهند نهاية 2012.

وألقي القبض على ثلاثة رجال أولًا، وأكد القضاء إيداع أحدهم في السجن يبدو أن عمره 16 عامًا وفق ما قالت جدته.

وأثار هذا الاغتصاب الجماعي في مدينة اشتهرت بأنها آمنة أكثر من نيودلهي، غضبًا شديدًا واستنكارًا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان وبين الصحفيين الذين نظموا تظاهرة.

وما زالت المرأة المغتصبة التي تعاني من جروح ظاهرية وداخلية في المستشفى في بومباي، وكانت على ما يبدو متدربة في مجلة أرسلتها لالتقاط صور.

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