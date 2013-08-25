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ضبط شخصين بحوزتهما 28 جواز سفر مزور بالسلوم

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ضبط شخصين بحوزتهما 28 جواز سفر مزور بالسلوم ضبط شخصين بحوزتهما 28 جواز سفر مزور بالسلوم

تمكن الملازم أول سمير عامر معاون وحدة مباحث قسم شرطه السلوم ، اليوم الأحد ، من ضبط شخصين بحوزتهما 28 جواز سفر مصري خاصة ببعض الأشخاص من صعيد تحمل تأشيرات ليبيه يشتبه أن تكون مزورة .

تلقى اللواء العناني حمودة ، مدير أمن مطروح ، إخطارا بضبط منصور على حسن احمد ( 38 سنة ) حاصل على ثانوية أزهرية مقيم حي قبلي دار السلام بسوهاج ، وإبراهيم كامل الساهولى قراعه ( 26 سنة ) حاصل على دبلوم تجارة مقيم ذات العنوان .

وبحوزتهما 28 جواز سفر مصري خاصة ببعض الأشخاص من صعيد مصر بها تأشيرات ليبيه يشتبه أن تكون مزورة و30 كارته بيانات فارغة خاصة بمصلحه الجوازات المصرية وتأشيرتين خاصتين بدوله ليبيا غير مدون بها ثمة بيانات ويشتبه في كونها مزورة .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط قررا أنهما تحصلا على المضبوطات من شخص يدعى “مفتاح” ليبي الجنسية وغير معلوم باقي اسمه ، أثناء تواجدهما بعملهما كحاملي البضائع دخل منفذ السلوم البرى لتوصيلها لشخص.

يدعى “جمال” مصري الجنسية وغير معلوم باقي اسمه مقيم برانى ، نظير مبلغ مالي خمسه آلاف وثلاثمائة جنيه مصري .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة ، واستكمال الفحص للوقوف على كيفيه تحصل المتهمان على المضبوطات ومصدرها، وتحرر المحضر جنح السلوم وجارى العرض على النيابة .

 

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