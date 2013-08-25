السفير المصرى بالخرطوم يلتقى وفد الحركة الاتحادية السودانية

أكد وفد الحركة الاتحادية بالسودان برئاسة الشريف الصديق هندى، تضامنه الكامل مع الشعب المصرى الذى عبر عن إرادته الحرة فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 .

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء الحركة الاتحادية السودانية، اليوم الأحد مع السفير المصرى بالسودان عبد الغفار الديب.

وبدوره، رحب السفير المصرى بأعضاء الوفد، وأشاد بمبادرتهم الكريمة، وقدم -خلال اللقاء- عرضًا عامًا للموقف السياسى فى مصر، وطبيعة علاقتها بالسودان.

ضم الوفد السودانى الدكتور أبو الحسن فرح نائب رئيس الحركة الاتحادية، وعدد من القيادات وممثلين عن المرأة والشباب بالحركة.

حضر اللقاء القنصل العام المصرى بالخرطوم معتز مصطفى كامل، وسكرتير أول سفارة مصر بالخرطوم باسل طمان.