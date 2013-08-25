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بالصور.. جامعة زويل تنهى اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للدراسة بها

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بالصور.. جامعة زويل تنهى اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للدراسة بها بالصور.. جامعة زويل تنهى اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للدراسة بها
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أنهت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، اختبارات القبول للمتقدمين للدراسة بالجامعة فى العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ سبتمبر المقبل، حيث خاض الاختبار الأخير ألف طالب من بين ستة آلاف طالب متفوق سجلوا بالجامعة، وسيتم تصفيتهم إلى 300 طالب فقط من النابهين، وشمل اختبار القبول الذى خضع له الطلاب، المواد المؤهلة وهى (الكيمياء والفيزياء ورياضيات 1 ومادة رابعة من بين الأحياء ورياضيات2).

وقالت الجامعة، فى بيان لها اليوم، إنه تم إعداد اختبار القبول لقياس مدى استيعاب الطالب وفهمه للمواد العلمية، وقدرته على ربط المعلومات ببعضها البعض للوصول إلى إجابة صحيحة، وليظهر قدرته على التفكير بصورة نقدية وتحليلية، وجاء الاختبار من مناهج الثانوية العامة، وجميع الشهادات المعادلة للعام الدراسى الحالى.

و أضافت الجامعة، أن الطلاب المتقدمين للجامعة سيخضعون لاختبار آخر فى اللغة الإنجليزية يعفى منه الحاصلين على كورسات IELTS أو TOEFL.

ويذكر أن الدراسة بالجامعة ستشمل 8 تخصصات حديثة غير موجودة بمصر وهى (هندسة تقنية النانو، وهندسة البيئة، وهندسة الطاقة المتجددة، هندسة الفضاء والمعلومات، والعلوم الطبية الحيوية، وعلوم المواد، وعلوم النانو، وفيزياء الأرض والكون).

وأكدت الجامعة، فى بيانها، أنها ستقدم أفضل مستوى تعليمى طبقا للمعايير العالمية، حيث تضم تجهيزات ومعامل وقاعات غير موجودة بالشرق الأوسط، إضافة إلى فريق كبير من أعضاء هيئة التدريس ذوى الكفاءة والخبرة الذين عاد معظمهم من كبرى الجامعات العالمية، كما أن الجامعة ألزمت نفسها بقبول كل طالب اجتاز اختبارات القبول بغض النظر عن قدرته المالية، وتقدم الجامعة العديد من المنح الدراسية الكاملة بالمجان، حيث يقوم المشروع القومى على الشراكة بين الشعب والدولة المصرية، ويهدف إلى إحداث نهضة علمية وبناء قاعدة بحث علمى تعود بالنفع على الاقتصاد والإنتاج القومى وتوفر حياة كريمة للشعب المصرى.


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