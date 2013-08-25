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"شمس" الكويتية تغني قصيدة جمال بخيت "دين أبوكم اسمه أيه"

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"شمس" الكويتية تغني قصيدة جمال بخيت "دين أبوكم اسمه أيه" "شمس" الكويتية تغني قصيدة جمال بخيت "دين أبوكم اسمه أيه"

كتب : محمد عبد الجليل الأحد 25-08-2013 15:14

تستعد الفنانة الكويتية "شمس" لإطلاق عمل غنائي جديد، تهدف من خلاله إلى مكافحة التطرف في الوطن العربي، لتسجل موقفاً خاصاً حول ما يجري في بعض الأقطار العربية. ستتغي شمس، من كلمات الشاعر المصري "جمال بخيت" أغنية بعنوان "دين أبوكم اسمه أيه"، ومن تلحين الشاب "محمد المهدي"، والتوزيع الموسيقي لـ"محمد عباس" وتم التسجيل ما بين القاهرة ودبي.

وستعمل "شمس" بعد الانتهاء من تسجيل الأغنية على تصويرها بطريقة الفيديو كليب، ليتم عرضها على جميع الفضائيات المصرية والعربية، وستجدد تعاونها مع المخرج المصري جميل المغازي، ولكنها لم تحدد حتى الآن ميعاد التصوير.

ومن جهة أخرى تغادر "شمس" الإمارات، مكان إقامتها الحالية إلى وطنها الكويت لإحياء حفلات أفراح للعائلات الكويتية، وستجهز بعض الأعمال الفنية خلال تواجدها بالكويت، خاصة بعملية الإنتاج لأغنيات ألبومها المقبل التي بدأت تجهيزه لطرحه خلال الفترة المقبلة.

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