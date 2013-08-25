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"الشباب" في سوهاج تنظم مسابقات عن التسامح وقبول الآخر

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"الشباب" في سوهاج تنظم مسابقات عن التسامح وقبول الآخر "الشباب" في سوهاج تنظم مسابقات عن التسامح وقبول الآخر

كتب : الورداني عبد الحافظ الأحد 25-08-2013 13:28

أكد أحمد الديب وكيل وزارة الشباب بسوهاج، أن المديرية سوف تنظم عدة مسابقات وأبحاث دينية، تتحدث عن التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر.

وأضاف "الديب" أنه سوف تجري مسابقة ثقافية عن الانفلات الأمني والأخلاقي في المجتمع المصري وكيف يتم معالجته، وكذلك تنظيم مسابقة في الرسم عن أحداث ثورة 25 يناير ومسابقات أخرى متنوعة عن موارد المحافظة وتنمية استقلالها.

وتابع "الديب" أنه سوف يتم تنظيم مسابقات وندوات دينية عن المولد النبوي الشريف وأخرى فنية عن حضارة ، وما تتميز به المحافظة من آثار تضاهي الأقصر وأسوان، ووكذلك متابعة مراكز الشباب والمشروعات الواردة من وزارة الدولة للشباب والجهات الأخرى.

وأوضح "الديب" أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الخطة السنوية، واعتمدت على تغطية اهتمامات الشباب والطلائع من الجنسين، وكذلك اعتماد النهج العلمي في خطط التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية من الجنسين، وتتضمن المسابقات الدينية والفنية والسياحية والجوالة والخدمة العامة ومتابعة للمشروعات القومية

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