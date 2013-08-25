“الببلاوي” يلتقي “الجرف” لمناقشة تحقيق المنافسة العادلة بالسوق

صرح بذلك المُستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الذي أشار إلى أن اللقاء استعرض نشاط ودور الجهاز فيما يتعلق بمُراقبة الأسواق وضمان حقوق ومصالح المُنتجين والمُستهلكين على حد السواء ومنع الغش والممارسات الاحتكارية، وكذلك خطة عمل الجهاز في الفترة القادمة.وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على حرص الحكومة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المُنافسة ومنع الاحتكار بكل جدية في كافة القطاعات، وعلى أهمية دور الجهاز وجميع الأجهزة الرقابية المنوطه بمُراقبة الأسواق ، مُشددًا على أهمية تكامل العمل بتلك الأجهزة.