"الشباب": قوافل للتعليم المدني للنشء والشباب في 12 محافظة 10 سبتمبر

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدي الأحد 25-08-2013 14:32

تنفذ وزارة الشباب، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، برنامج "قوافل التعليم المدني" لنشء وشباب مصر، خلال الفترة من 10 سبتمبر المقبل وحتى 5 أكتوبر، داخل 12 محافظة، بهدف تنمية قيم المشاركة الفاعلة والمواطنة بين أوساط النشء والشباب.

ويرتكز البرنامج على تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل يتدرب خلالها المشاركون على محورين، الأول يتمثل في إحدى الموضوعات التي تتضمنها وحدات التعليم المدني الخمسة المتمثلة في "المواطنة، المشاركة، الحقوق والمسؤوليات، الشباب والدولة، الشباب والتنمية"، بينما يتضمن المحور الثاني التعبير عن قيم المشاركة من خلال رسومات وفقرات فنية للنشء ومناظرات ومحاكاة للشباب.

ويبدأ البرنامج في محافظات "الفيوم، المنيا، أسيوط، المنوفية"، بتنفيذ ثلاث قوافل للنشء في المرحلة العمرية من 13 حتى 17 عامًا، وثلاث قوافل أخرى للشباب من 18حتى 25 عامًا بكل محافظة بواقع 60 مستفيد لكل قافلة.

ويمكن للنشء والشباب الراغبين المشاركة في البرنامج تسجيل بياناتهم من خلال الإدارة الفرعية أو مركز الشباب الذي سيتم فيه تنفيذ البرنامج، وتقوم الصفحة الرسمية لوزارة الشباب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر أسماء مراكز الشباب التي يتم التنفيذ بداخلها، وكذا مواعيد التنفيذ وطرق الاستعلام.