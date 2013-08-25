أستاذ الغدد الصماء: خلل المناعة سبب نشاط الغدة الدرقية

ردا على تساؤلات قراء اليوم السابع حول طرق الوقاية من مرض زيادة نشاط الغدة الدرقية وطرق العلاج، استكمالا لموضوع" زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤدى إلى زيادة نشاط أجهزة الجسم.

أكد الدكتور أحمد عبد المنعم خريبة أستاذ الغدد الصماء أن زيادة نشاط الغدة الدرقية لا يوجد طرق للوقاية منه، لأنها تكون نتيجة لوجود خلل مناعى بالجسم نتيجة للسموم المتواجدة بالجسم من بعض الأطعمة أو من الحالة النفسية السيئة فتؤدى إلى نشاط الغدة الدرقية.

أوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع أن علاج نشاط الغدة الدرقية يتمثل فى العلاج الدوائى والجراحى والإشعاعى بواسطة اليود المشع ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية المضادة للغدة الدرقية أحيانا تكون غير فعالة مع بعض الحالات فيستدعى الوضع استخدام الجراحة لأنها ستكون السبيل الوحيد.

>