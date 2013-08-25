أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ الغدد الصماء: خلل المناعة سبب نشاط الغدة الدرقية

Google+ Print
أستاذ الغدد الصماء: خلل المناعة سبب نشاط الغدة الدرقية أستاذ الغدد الصماء: خلل المناعة سبب نشاط الغدة الدرقية

ردا على تساؤلات قراء اليوم السابع حول طرق الوقاية من مرض زيادة نشاط الغدة الدرقية وطرق العلاج، استكمالا لموضوع" زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤدى إلى زيادة نشاط أجهزة الجسم.

أكد الدكتور أحمد عبد المنعم خريبة أستاذ الغدد الصماء أن زيادة نشاط الغدة الدرقية لا يوجد طرق للوقاية منه، لأنها تكون نتيجة لوجود خلل مناعى بالجسم نتيجة للسموم المتواجدة بالجسم من بعض الأطعمة أو من الحالة النفسية السيئة فتؤدى إلى نشاط الغدة الدرقية.

أوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع أن علاج نشاط الغدة الدرقية يتمثل فى العلاج الدوائى والجراحى والإشعاعى بواسطة اليود المشع ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية المضادة للغدة الدرقية أحيانا تكون غير فعالة مع بعض الحالات فيستدعى الوضع استخدام الجراحة لأنها ستكون السبيل الوحيد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365