الاختبارات التى تسبق استخدام معطر الجو فى الأماكن المغلقة

ينبغى على الشخص الذى تعود على استعمال معطر الجو، أو الرزاز المعطر أو البخاخ المعطر أو المعطرات الرش وغيرها من المسميات التى تطلق على الرزاز المستخدم لتعطير الأماكن المغلقة وتجديد رائحتها أن يحرص على حسن اختيار هذه المعطرات.

ولا مانع على الإطلاق من استخدام الرزاز أو المعطر بشكل منتظم ما دام لا يسبب مشكلات فى هذا المكان أو قاطنيه، بمعنى أنه يجب فى البداية عند شراء معطر أو الرشاش أو بخاخ المعطر للجو ، يجب اختيار نوع جيد، ويجب أن يقوم الشخص بشمه قبل شرائه ومعرفة ما إذا كان سيلائمه أم سيتسبب له فى صداع أو نفور من الرائحة، لأن طبيعة الرائحة تختلف من شخص إلى آخر.

وبعد شرائه يتم إجراء اختبار أساسى فى المكان أو الغرفة التى ينوى الشخص رش المعطر فيها، وإذا شعر هو أو أى شخص من أفراد الأسرة أو المتواجدين باستمرار فى المكان بنوع من السعال المفاجئ، أو الاختناق المفاجئ أو العطس أو تهيج الصدر أو الجيوب الأنفية أو الشعور بالرغبة فى التقيؤ، أو الهرش والحكة بشكل فجائى يجب التخلص تماما من هذا النوع من المعطر ومحاولة شراء نوع آخر.

وإذا تكرر حدوث هذه الأعراض مرة أخرى على أى من قاطنى المكان يجب التخلص من فكرة رش المنزل بالمعطر على الإطلاق ، لأن هذه دلالة على إصابة أحد أفراد الأسرة بنوع من الحساسية المفرطة، تجاه المعطرات للجو، ويجب ألا يتواجد فى مكان ملئ برزاز المعطر، ويحاول الشخص استبدال معطر الجو بوسيلة أخرى لتجديد هواء الغرفة تكون أقل وطأة وخطورة من المكونات العطرية لرزاز المعطر.

وتكمن خطورة هذه المعطرات فى تهييجها للصدر وتأثيرها على المجرى التنفسى ولشعب الهوائية للمرضى ولمن لديهم استعداد وحساسية منها.