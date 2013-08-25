ممارسة الرياضة يوميا يحميك من تصلب الشرايين

أقرت منظمة الصحة العالمية أن الخمول البدنى وعدم الحركة يعد رابع سبب للوفاة على مستوى العالم، لذلك يسعى الباحثون والعلماء على مستوى العالم نشر التوعية الكافية لأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدنى لمختلف الأعمار.

وأكدت الدكتورة أسماء الطنانى أخصائية العلاج الطبيعى وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة أن ممارسة الرياضة لها فوائد كثيرة، فالرياضة تعمل على تقليل نسبة الكولسترول فى الدم والذى يؤدى ارتفاع الكولسترول إلى الإصابة أمراض تصلب الشرايين وأمراض دورية أخرى، والرياضة فى حد ذاتها تعتبر وقاية بل وعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مثل مرض ارتفاع ضغط الدم، السمنة، أمراض القلب، مرض السكر وخاصة النوع الثانى، الأرق والقلق والاكتئاب.

كما أن الخمول البدنى وعدم ممارسة الرياضة هو السبب الرئيسى فى إصابة نحو 21- 25% بمرض سرطان الثدى والقولون، ونحو 27% من الإصابة بأمراض السكر، ونحو 40% من الإصابة ببعض أمراض القلب.

وأضافت أسماء أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يمثل وقاية من الإصابة بمرض السمنة ويحافظ على وزن الفرد، أما بشأن تخفيض الوزن فهذا يستدعى برنامجا غذائيا متوازيا مع برنامج رياضى لضمان سلامة تخفيض الوزن.

ونصحت أسماء بضرورة تحديد مدة معينة يمارس فيها الرياضة بناء على عمر الشخص.

الفئة العمرية للأطفال والشباب من سن 5 – 17 سنة: يجب تخصيص مدة 60 دقيقة يومياً من النشاط البدنى المعتدل، على أن تتم ممارسة الرياضات الهوائية وممارسة أنشطة ورياضات تقوية العضلات والعظام ثلاث مرات على الأقل كل أسبوع.

الفئة العمرية للبالغين من 18 – 64 سنة: يجب ممارسة نشاط بدنى هوائى متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، أو ممارسة نشاط قوى لمدة 75 دقيقة أسبوعيا، على أن تتم ممارسة الأنشطة المقوية للعضلات مرتين أو أكثر أسبوعيا.

الفئة العمرية للبالغين من سن 65 عاماً فأكثر: هذه الفئة العمرية تنطبق عليها شروط الفئة العمرية السابقة وهى (ينبغى ممارسة نشاط بدنى متوسط لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، أو ممارسة نشاط بدنى قوى لمدة 75 دقيقة أسبوعيا.

كما يجب ممارسة الأنشطة المقوية للعضلات مرتين أو أكثر أسبوعيا). وأضافت ومن يعانون فى هذه الفئة العمرية (65 عاماً فأكثر) من صعوبة فى الحركة أن يكتفوا بممارسة النشاط البدنى 3 مرات أسبوعيا لتعزيز التوازن وتجنب السقوط، ،وإذا تعذر على البالغين فى هذه المرحلة العمرية ممارسة كمية النشاط البدنى الموصى لهم به وذلك لظروفهم الصحية، فى هذه الحالة ينبغى عليهم ممارسة النشاط البدنى بالقدر الذى تسمح به قدراتهم وحالتهم الصحية.