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الأهلي يعترض على منع الأمن لجماهيره من حضور مباراة ليوبار

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الأهلي يعترض على منع الأمن لجماهيره من حضور مباراة ليوبار الأهلي يعترض على منع الأمن لجماهيره من حضور مباراة ليوبار

رفضت أجهزة الأمن رسميا السماح للجماهير بحضور مباراة الاهلي وليوبار في دوري أبطال إفريقيا يوم 31 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجونة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأكد هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com رفضت إدارة النادي لقرار منع الجماهير، مؤكدا أنها تحاول الوصول لصيغة اتفاق مع أجهزة الأمن للسماح بحضور الجماهير ولو بعدد محدود.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على ليوبار، للحفاظ على حقوقه في التأهل لدور نصف النهائي من المسابقة التي يحمل لقبها.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن بطل الكونجو، وثلاث نقاط عن أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

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