عمرو دراج: تلقينا اتصالا من "فيلتمان" والأوضاع الحالية حالت دون لقائه

كتب : ميشيل عبدالله الأحد 25-08-2013 14:24

كشف عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ومسؤول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جيفري فلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال زيارته للقاهرة التي انتهت فجر الجمعة الماضية، تناول الحديث عن الأوضاع الراهنة في مصر.

وقال دراج: "فيلتمان اتصل بي هاتفيا، وقال إنه مكث في مصر بضعة أيام لاستطلاع الأوضاع واستيضاح وجهات نظر جميع الأطراف المعنية بالوضع ويريد أن يعرف وجهة نظرنا".

وأضاف "مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سعى لأن يكون هناك لقاء يجمعه بممثلين عن التحالف الوطني (المؤيد لمرسي)، إلا أن الظروف الحالية حالت دون ذلك"، مشيرًا إلى أن الاتصال الهاتفي كان في الساعة العاشرة من مساء الخميس الماضي بالتوقيت المحلي.

وأوضح دراج أنه شرح للمسؤول الأممي "وجهة نظر التحالف ورؤيته للأحداث كما تضمن الحديث الهاتفي تناول موضوع العنف وإحراق الكنائس".

ولم يعط مزيدًا من التفاصيل غير أنه أكد في ذات السياق على أنه لا توجد في الوقت الراهن "أية اتصالات أخرى مع أي من الأطراف الخارجية".

وأضاف القيادي بـ"الحرية والعدالة" أن تلك الأطراف الخارجية التي حاولت في وقت سابق التدخل لتهدئة الأوضاع وإيجاد مناخ للحوار قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في الرابع عشر من الشهر الجاري بالقوة، "باتوا يتحدثون من بلادهم أنهم فوجئوا باستغلال الطرف الآخر (الرسمي) هنا في مصر لجهودهم من خلال إعلان فشلها بعد سفرهم، واستغلال ذلك لتبرير ما اتخذوه من إجراءات تعسفية لاحقة" بحق المؤيدين لعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي لممارسة مهام منصبه.