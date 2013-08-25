"المؤتمر": إجراء الانتخابات بالنظام الفردي أفضل للأحزاب المدنية

كتب : محمود حسونة منذ 55 دقيقة

قال اللواء طيار أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر والقائم بأعمال الأمين العام، إن الحزب ما زال يصر على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، لأن المعركة الجارية الآن هي معركة وطن وصراع على هويته، ولا يجب أن تنظر الأحزاب إلى المصالح الخاصة فقط، وإنما يجب أن تتحد الأحزاب جميعًا للخروج من الأزمة الحالية.

وفي سياق آخر، قرر عدد كبير من أمناء شباب حزب المؤتمر وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر تجميد عضويتهم بالحزب لحين إقالة أمين اتحاد الشباب شادي العدل (المعين)، وإجراء انتخابات، وذلك لقيام أمين اتحاد الشباب باستغلال تمثيله للحزب في جبهة الإنقاذ الوطني وتمرير الترشيحات الخاصة بنواب الوزراء الشباب والمجلس الوطني للشباب من أقاربه وأصدقائه لطرحها على الحكومة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لاتحاد الشباب ودون الرجوع إلى قيادات الحزب المنشغلة في الأوضاع الحالية للبلاد.