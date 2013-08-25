المسلماني: من يحاول كسر الجيش يقع مع التتار والصليبيين في "سلة قمامة" واحدة

مررنا بالمرحلة الصعبة وتجاوزنا منطقة الأوحال والمستنقعات إلى منطقة آمنة يُبنى من خلالها الوطن

كتب : أحمد البهنساوي وسماح حسن وسهيلة حامد منذ 52 دقيقة

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، إن الجولات السياسية التي قام بها ممتدة، وستشمل حزب النور وأحزاب اليسار واليمين.

وأضاف "المسلماني" في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، إن رئاسة الجمهورية، تسلمت مسودة تعديل الدستور من لجنة الخبراء في ظل وجود جدل حول مواد الدستور وبعض المواد داخل الدستور المقترح، فالبعض يتحدث عن صياغة مادة الشريعة الإسلامية، ومادة 50% عمال وفلاحين، والبعض يتحدث عن نظام الحكم القادم، هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط، وتابع: "نحن الآن إزاء تشكيل لجنة الخمسين قريبًا لتبدأ عملها في النقاش السياسي والمجتمعي بشأن مواد الدستور بعد تسلم مسودة الدستور من لجنة العشرة".

وأكد مستشار الرئيس، أن مصر تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، وساسة جدد؛ حيث إن هناك "حالة ضمور" في النخبة السياسية المصرية التي يجب أن تتسع لتشمل أجيالاً جديدة وأعدادًا أكبر، مشددًا على ضرورة أن تقوم الأحزاب السياسية بأعمال ترميم واسعة وتمكين جيل جديد من السياسيين لمواجهة التحديات السياسية الراهنة.

وتابع "المسلماني": "على الأحزاب أن تتساءل عن تجربة جماعة الإخوان التي استطاعت أن تحافظ على نفسها 80 عامًا، ثم تسقط سلطتها في 80 ساعة".

ولفت إلى أن هناك من يراهن على انهيار الدولة المصرية، وإرهاب مفتوح لا ينتهي وحرب أهلية في هذا الوطن، قائلا: "لقد مررنا بالمرحلة الصعبة وتجاوزنا منطقة الأوحال والمستنقعات إلى منطقة آمنة يُبنى من خلالها الوطن، كان هناك من يحاول كسر الجيش والإساءة للقوات المسلحة وأن يكون الجيش خصمًا للحياة السياسية والاجتماعية في البلاد".

وأكد "المسلماني" أن الذين يحاولون كسر الجيش المصري يقعون مع التتار والصليبيين في "سلة قمامة" واحدة.