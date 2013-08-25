أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شباب مصر يشارك فى تجميل ميدان النهضة والقيام بعمليات نظافة كاملة

Google+ Print
شباب مصر يشارك فى تجميل ميدان النهضة والقيام بعمليات نظافة كاملة شباب مصر يشارك فى تجميل ميدان النهضة والقيام بعمليات نظافة كاملة

قام عدد من شباب تحت رعاية وزارتى الشباب والإسكان والمجتمعات العمرانية بالمشاركة فى تجميل ميدان النهضة والقيام بعمليات نظافة كاملة للميدان ورفع المخلفات به، وإعادة زراعة وتنسيق الحدائق الموجودة به ودهان الأسوار المحيطة.

وأكد الشباب المشاركين بأعمال تجميل الميدان على ضرورة تكاتف شباب مصر ،خلال هذه الآونة، للعبور بها إلى بر الأمان، والمساهمة فى تجميل ما تم إتلافه لعودة المظهر الحضارى المتميز لمصر، معبرين عن مدى ترابط وتعاون الشباب من أبناء الوطن، والجهات المسئولة كمساهمة لإعادة بناء المناطق المتضررة جراء الأحداث السابقة.

يأتى ذلك فى إطار مجهودات وزارتى الشباب والإسكان للمساهمة فى تحفيز الشباب والإستفادة من طاقاتهم فى تنمية وتطوير بلادهم وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيق هذا الدور.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017