شباب مصر يشارك فى تجميل ميدان النهضة والقيام بعمليات نظافة كاملة

قام عدد من شباب مصر تحت رعاية وزارتى الشباب والإسكان والمجتمعات العمرانية بالمشاركة فى تجميل ميدان النهضة والقيام بعمليات نظافة كاملة للميدان ورفع المخلفات به، وإعادة زراعة وتنسيق الحدائق الموجودة به ودهان الأسوار المحيطة.

وأكد الشباب المشاركين بأعمال تجميل الميدان على ضرورة تكاتف شباب مصر ،خلال هذه الآونة، للعبور بها إلى بر الأمان، والمساهمة فى تجميل ما تم إتلافه لعودة المظهر الحضارى المتميز لمصر، معبرين عن مدى ترابط وتعاون الشباب من أبناء الوطن، والجهات المسئولة كمساهمة لإعادة بناء المناطق المتضررة جراء الأحداث السابقة.

يأتى ذلك فى إطار مجهودات وزارتى الشباب والإسكان للمساهمة فى تحفيز الشباب والإستفادة من طاقاتهم فى تنمية وتطوير بلادهم وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيق هذا الدور.

أ ش أ