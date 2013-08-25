بروتوكول تعاون بين “الشباب” و”جنوب سيناء” لتطوير 250 مركز شباب

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والقوات المسلحة ومحافظة جنوب سيناء لتطوير 20 مركز شباب ومعسكرين علي مستوي المحافظة بتكلفة تبلغ 12 مليون و500 ألف جنيه يشمل التطوير انشاء صالات ألعاب وكمبيوتر وانترنت فائق السرعة وإحلال وتجديد المنشآت.

وأعلن وزير الشباب عن توفير أتوبيسات لبيوت شباب شرم الشيخ لنقل الشباب إليها من كل المحافظات لزيارتها برسوم رمزية.

وأعلن الوزير عن دعم المدينة الشبابية بشرم الشيخ بمبلغ 50 مليون جنيه لإقامة 3 ملاعب خماسية وحمام سباحة ومساحات خضراء وقاعة مؤتمرات بإجمالي تكلفة 250 مليون جنية تضم 500 سرير وتسمح باستضافة 250 فرد .جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير الشباب في مدينة شرم الشيخ رافقه خلالها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وخالد تليمة نائب الوزير وعلي أنور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لتفقد أعمال إنشاءات المدينة الشبابية الدولية وتطوير مراكز الشباب والوفاء بإحتياجاتها .

ووجه الوزير الي ضرورة دعم الرحلات الشبابية التي تاتى الي بيت شباب شرم الشيخ الدولي بأتوبيسات تتحمل نفقتها الوزارة دعماً لقطاع السياحة وذلك أسوة برحلات قطار الشباب التي تقوم الي الأقصر واسوان وتكلف الوزارة مبلغ 9 مليون جنيه واستمع الوزير الي ممدوح السكرى مدير بيت شباب شرم الشيخ الذي أكد أن تكلفة الرحلة 4 أيام للفرد شاملة الاقامة والاعاشة داخل البيت الذي يضم 58 غرفة فندقية شبابية يسع160 فرد 175 جنيه فقط بما يسمح لكل الشباب من كافة المستويات بالتوافد علي شرم الشيخ دعماً لقطاع السياحة مطالباً بإعادة تطوير البيت .

وحول تواجد مراكز شباب عديدة علي مستوي الجمهورية لا تفي بخدماتها الشبابية قال الوزير أن اسلوب الخوف علي العهدة وثقافة غلق الأبواب مازال متبعاً في مختلف دواويننا الحكومية بدعوي الحفاظ علي العهده من التلف وطالب الشباب بعدم الصمت وإعادة فتحها لممارسة كل النشطة الشبابية عملاً بأسلوب الرقابة الشعبية الموجهة .

وقال خالد تليمه نائب وزير الشباب ان وزارة الشباب سوف تنظم رحلات لكل شباب المحافظات لشرم الشيخ وسوف تكون الاقامة بيت شباب شرم الشيخ بدعم من وزارة الشباب باتوبيسات نقل واشار تليمه انه منذ امس فى مؤتمر شباب العالم اردنا نبعث رسالة ان كل العالم ان مصر وسيناء امنة واوضح تليمة انه لابد من تنظيم رحلات للشباب لدعم السياحة الداخلية فى الوقت الراهن.