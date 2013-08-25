مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد “القرضاوي” و”نور” بتهمة قلب نظام الحكم

تقدم عدد من المحاميين بالنقض والإدارية العليا والاستئناف العالي ومجلس الدولة وعلي رأسهم كل من مرتضي منصور ونبيل محمود أحمد وجمال عبد الكريم سيد وفتحي أحمد الخولي وماجد محمد حسنين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات للتحقيق مع كلا من ” عمرو عبد الهادى وحاتم عزام وصلاح سلطان وأحمد عارف وأيمن نور و محمد الجوادى وسيف عبد الفتاح و ائل قنديل وفهمي هويدى وأحمد منصور وعلاء صادق وجهاد الحداد ومراد علي و خالد داوود ويوسف القرضاوى وأسماء محفوظ وعلاء عبد الفتاح وسليم العوا و بلال فضل وعمر عبد الكافي وتوكل كرمان لاتهامهم بارتكاب جرائم التحريض علي القتل وقلب نظام الحكم والبلطجة والتخابر مع دول أجنبية “.

ذكر البلاغ رقم 11396عرائض النائب العام أن المذكورين أعلاه تخابروا لصالح دول أجنبية وجهات خارجية وهى “أمريكا وقطر وتركيا “للإضرار بمصالح الوطن والتحريض علي القوات المسلحة والشرطة والقضاء وكذلك التأثير علي القضاة وأعضاء النيابة العامة في القضايا المنظورة أمامهم والقضايا التي مازالت رهن التحقيقات.

وطالبوا في نهاية بلاغهم بإصدار قرارات لمنعهم من السفر ووضعهم علي قوائم ترقب الوصول وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بعد إنتهاء التحقيقات.