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المسلماني: مصر تجاوزت مرحلة الخطر .. والجيش خط أحمر

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المسلماني: مصر تجاوزت مرحلة الخطر .. والجيش خط أحمر المسلماني: مصر تجاوزت مرحلة الخطر .. والجيش خط أحمر

أحمد المسلماني – المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية

قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أن تجاوزت مرحلة الخطر بعد ثورة 30 يونيو وأصبحت في مرحلة الإستقرار ، مؤكدا أن الدولة المصرية تتطلع للانطلاق نحو المستقبل.

وأكد المسلماني في مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الإتحادية أن مؤسسة الرئاسة لم ولن تتدخل في تشكيل لجنة الـ50 المكلفة بدراسة مقترحات تعديلات دستور 2012 المعطل .

وشدد المسلماني على أن العديد من الجهات -التي لم يسمها- حاولت كسر الجيش المصري خلال الفترة الماضية إلا أنه شدد على أن المؤسسة العسكرية راسخة ولا يمكن كسرها.

وطالب المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية من القوى السياسية بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية ، مشيرا إلى أن الحياة السياسية تشهد حالة من الركود .

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