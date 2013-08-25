مجلس أساقفة سويسرا يدعو للصلاة من أجل مصر ويتضامن مع الضحايا

دعا مجلس أساقفة سويسرا الكاثوليك للصلاة من أجل مصر وبالأخصّ من أجل ضحايا العنف والإرهاب والظلم وهم يعزمون على تكثيف الصلاة من أجل مصر.

وصرح رئيس مجلس أساقفة سويسرا بحسب مانشر على موقع زينيت أنهم على إستعداد دائما من أجل الصلاة لمصر ويستنكرون الأوضاع الحاصلة من عنف ودمار ويدعوا الله لكي يفتح قلوب البشر على السلام والتفاهم والحوار بما أنّ الله وحده دون سواه هو سيد السلام.

كما أشار إلى أنّ حوالي 60 مؤسسة ومدرسة وكنيسة قد تمّ نهبها في مصر ويشيد بالتعاون القائم بين المسلمين والمسيحيين وبالأخصّ بأنّ بعض المسلمين يساندون المسيحيين على حماية كنائسهم.

وطالب المجلس الحكومة السويسرية بالقيام بكلّ الجهود الممكنة من أجل تسوية علاقات دبلوماسية هدفها تهدئة الوضع واحترام الحرية الدينية في مصر.