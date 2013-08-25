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شقيق أحد شهداء رفح : نرفض متاجرة الفصائل السياسية بدماء إخواننا

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شقيق أحد شهداء رفح : نرفض متاجرة الفصائل السياسية بدماء إخواننا شقيق أحد شهداء رفح : نرفض متاجرة الفصائل السياسية بدماء إخواننا

قال محمد على حشاد شقيق الشهيد “ممدوح على حشاد ” ابن قرية المقاطع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الأخير وراح ضحيته 21 من أبناء المحافظة : أنه يرفض المتاجرة بدم شقيقة من أى فصيل سياسى ومن يحاولون الظهور على الساحة والدعاية لأنفسهم مستغلين دماء الشهداء ليصلوا إلى مناصب أو لتدعيم مواقفهم فى انتخابات قادمة أو غيرها وإزاحة آخرين أمامهم .
> وأضاف محمد أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى مدير أمن المنوفية لقيام أمين شرطة بمركز الباجور باتهامة بانه عضو بجماعة الاخوان المسلمين وانه امين تنظيمها بالباجور وهددنى بالاعتقال بهذه الحجة.
> وأشار محمد الى ان مصيبة شقيقة لم تهدا ونطالب بالقصاص من القتلة.

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