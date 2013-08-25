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انخفاض فى رحلات وصول السياح وإشغال فنادق الغردقة

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انخفاض فى رحلات وصول السياح وإشغال فنادق الغردقة انخفاض فى رحلات وصول السياح وإشغال فنادق الغردقة
بوابة الوفد - متابعات:
منذ 22 دقيقة 25 ثانية

شهد مطار الغردقة الدولى انخفاضا كبيرا فى رحلات الوصول للسائحين الأجانب على حساب رحلات المغادرة مما تسبب فى انخفاض نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة إلي 44%.

وقال مصدر مسئول بمطار الغردقة الدولى - فى تصريح اليوم الأحد - "إن عدد السائحين الأجانب الذين وصلوا إلى المطار اليوم يصل 1800سائح مقابل مغادرة آلاف سائح من مختلف الجنسيات حيث وصل الى المطار اليوم 52طائرة من مختلف المطارات.
> وفى سياق متصل، أكد اللواء حاتم منير أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر أن نسب الإشغال حاليا تصل إلى 44% وقد تنخفض خلال الأيام القادمة بعد توقف الرحلات بشكل كبير ونأمل فى عودة القطاع للتعافى خلال منتصف سبتمبر، حيث أن الفنادق مهددة بالإغلاق .
> يشار إلى أن محافظة البحرالأحمر بها 255فندقا سياحيا يعمل بها أكثر من 100ألف عامل من العمالة المباشرة بجانب الآلاف من العمالة غير المباشرة .

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