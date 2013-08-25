انخفاض فى رحلات وصول السياح وإشغال فنادق الغردقة

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شهد مطار الغردقة الدولى انخفاضا كبيرا فى رحلات الوصول للسائحين الأجانب على حساب رحلات المغادرة مما تسبب فى انخفاض نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة إلي 44%.

وقال مصدر مسئول بمطار الغردقة الدولى - فى تصريح اليوم الأحد - "إن عدد السائحين الأجانب الذين وصلوا إلى المطار اليوم يصل 1800سائح مقابل مغادرة آلاف سائح من مختلف الجنسيات حيث وصل الى المطار اليوم 52طائرة من مختلف المطارات.

> وفى سياق متصل، أكد اللواء حاتم منير أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر أن نسب الإشغال حاليا تصل إلى 44% وقد تنخفض خلال الأيام القادمة بعد توقف الرحلات بشكل كبير ونأمل فى عودة القطاع للتعافى خلال منتصف سبتمبر، حيث أن الفنادق مهددة بالإغلاق .

> يشار إلى أن محافظة البحرالأحمر بها 255فندقا سياحيا يعمل بها أكثر من 100ألف عامل من العمالة المباشرة بجانب الآلاف من العمالة غير المباشرة .