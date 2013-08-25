زكي يقود كتيبة محترفين مصر أمام غينيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة بوب برادلي أسماء تسعة لاعبين محترفين سيتم ضمهم لخوض مباراة غينيا في تصفيات كأس العالم 2014.

ووفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة قام برادلي باستدعاء أحمد المحمدي "هال سيتي" وأدم العبد "برايتون" ومحمد النني "بازل" ومحمود كهربا "لوزيرن" وحسام غالي "ليرس" إبراهيم صلاح "العروبة السعودي" وأحمد كوكا "رايو أفي" وعمرو زكي "السالمية الكويتي".

ومن المنتظر أن تقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية في تصفيات المونديال يوم العاشر من سبتمبر على ملعب الجونة في الغردقة.

وضمن الفراعنة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، في انتظار قرعة الدور الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين.