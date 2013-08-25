أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زكي يقود كتيبة محترفين مصر أمام غينيا

Google+ Print
زكي يقود كتيبة محترفين مصر أمام غينيا زكي يقود كتيبة محترفين مصر أمام غينيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بقيادة بوب برادلي أسماء تسعة لاعبين محترفين سيتم ضمهم لخوض مباراة غينيا في تصفيات كأس العالم 2014.

ووفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة قام برادلي باستدعاء أحمد المحمدي "هال سيتي" وأدم العبد "برايتون" ومحمد النني "بازل" ومحمود كهربا "لوزيرن" وحسام غالي "ليرس" إبراهيم صلاح "العروبة السعودي" وأحمد كوكا "رايو أفي" وعمرو زكي "السالمية الكويتي".

ومن المنتظر أن تقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية في تصفيات المونديال يوم العاشر من سبتمبر على ملعب الجونة في الغردقة.

وضمن الفراعنة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، في انتظار قرعة الدور الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017