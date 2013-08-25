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رئيس الوزراء الليبى يدعو أهالى مدينتى الزاوية ورشفانة إلى ضبط النفس

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رئيس الوزراء الليبى يدعو أهالى مدينتى الزاوية ورشفانة إلى ضبط النفس رئيس الوزراء الليبى يدعو أهالى مدينتى الزاوية ورشفانة إلى ضبط النفس

أعلن رئيس الليبية المؤقتة على زيدان أن الأحداث المؤسفة التى تجرى على الطريق الساحلى بين مدينة الزاوية وقبائل رشفانة أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وعدد من الجرحى.

وقال زيدان، فى كلمة بثتها قناة ليبيا الوطنية اليوم، الأحد، إن مسئولين ليبيين على تواصل مع المنطقتين، فى محاولة لإيقاف هذا الاقتتال، مشيرا إلى أن قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان توجهت نحو أماكن القتال، مطالبا الفئتين بالتوقف عن القتال حتى تتولى هذه القوات التمركز فى المناطق الفاصلة بينهما.

وأرجع رئيس الحكومة ما يحدث الآن من قتال فى المدن الليبية إلى انتشار السلاح بين المواطنين وخروجه من أيدى السلطات الشرعية، محذرا من أنه إذا لم يتم جمع السلاح وإعادته إلى مخازن الجيش ستكون أمامه تحديات كبيرة، داعيا إلى الحوار والتفاهم والتواصل وضبط النفس.
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مصر 365

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