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برلمانى إيرانى: أمريكا لن تنخرط فى حرب جديدة داخل سوريا

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برلمانى إيرانى: أمريكا لن تنخرط فى حرب جديدة داخل سوريا برلمانى إيرانى: أمريكا لن تنخرط فى حرب جديدة داخل سوريا

قال رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى علاء الدين بروجردى، إن أمريكا لن تنخرط فى حرب جديدة داخل سوريا، محذرا من أن اندلاع حرب هناك سيؤثر على منطقة الشرق الأوسط برمتها.

ونقلت قناة (برس تى فى) الإيرانية، اليوم الأحد، عن بروجردى قوله، "أعتقد أن أمريكا لن تكرر أخطاء الماضى، كما فعلت داخل أفغانستان والعراق".

وأضاف أن واشنطن تدرك حقيقة أن دخول حرب جديدة سيثقل كاهلها اقتصاديا، كما أن حلفاءها ودول الناتو مازالوا يعانون الأمرين جراء حرب أفغانستان، مشددا على أن أى تدخل عسكرى فى سوريا سيلقى بظلاله على دول المنطقة أجمع.

وتأتى تعليقات بروجردى بعد يوم واحد فقط من تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل، والتى أعلن خلالها أن البنتاجون قام بنشر قواته فى منطقة البحر المتوسط فى حال فضل الرئيس الأمريكى باراك أوباما التدخل العسكرى فى سوريا ردا على استخدام القوات الحكومية السورية الأسلحة الكيماوية.

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