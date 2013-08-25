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إحباط هجوم انتحارى فى صنعاء

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إحباط هجوم انتحارى فى صنعاء إحباط هجوم انتحارى فى صنعاء

أحبطت قوات الأمن اليمنية، اليوم الأحد، هجوما انتحاريا محتملا كان يستهدف مركزا لتعليم اللغة الإنجليزية فى صنعاء بحسب ما أفاد مسئول أمنى لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر، أن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما ألقى القبض عليه بعد أن رمى قنبلة يدوية لم تنفجر على المركز اليمنى الأمريكى للغات، والذى كان فى السابق مرتبطا بالسفارة الأمريكية، وعندما ألقى القبض على المهاجم، تبين أنه يلبس حزاما ناسفا بحسب المصدر.

ويأتى إحباط الهجوم بعد ساعات من هجوم استهدف حافلة تنقل عسكريين من قوات الجو على طريق مطار صنعاء ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين.

وشهد اليمن استنفارا أمنيا فى الأسابيع الأخيرة بسبب تهديدات حول اعتداءات وشيكة يعدها تنظيم القاعدة.

ويعتبر اليمن من أبرز معاقل التنظيم المتطرف فيما يعد تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب، وهو الفرع الناشط فى اليمن، الأكثر نشاطا بين فروع القاعدة.

وكانت الولايات المتحدة قررت إغلاق 19 بعثة دبلوماسية فى بلدان مسلمة بينها اليمن فى الرابع من أغسطس. كما عمدت فرنسا وبريطانيا إلى إغلاق بعثاتهما الدبلوماسية فى اليمن، لكن تمت إعادة فتح هذه السفارات.

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مصر 365