برلمانى روسى: أمريكا تسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا

اعتبر رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس النواب الروسى "الدوما" أليكسى بوشكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا.

وقال بوكشوف ـ على مدونته اليوم الأحد، فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر وأوردته قناة "روسيا اليوم" ـ إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا، كما سار الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش إلى الحرب فى العراق، ولن تكون الحرب شرعية، أما أوباما فسيتحول إلى نسخة من بوش.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل، أعلن فى وقت سابق عن الاستعداد لتطبيق سيناريو عسكرى فى سوريا إذا أصدر الرئيس الأمريكى أمرا بذلك.

وتفاقم الوضع فى سوريا بعد اتهام المعارضة السورية القوات الحكومية باستخدام السلاح الكيميائى فى ضواحى دمشق، والذى أسفر على حسب قول المعارضة عن مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص، فيما نفى القادة العسكريون السوريون تلك الاتهامات.

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