أخبار عاجلة

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برلمانى روسى: أمريكا تسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا

Google+ Print
برلمانى روسى: أمريكا تسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا برلمانى روسى: أمريكا تسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا

اعتبر رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس النواب الروسى "الدوما" أليكسى بوشكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا.

وقال بوكشوف ـ على مدونته اليوم الأحد، فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر وأوردته قناة "روسيا اليوم" ـ إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يسير دون رادع نحو الحرب فى سوريا، كما سار الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش إلى الحرب فى العراق، ولن تكون الحرب شرعية، أما أوباما فسيتحول إلى نسخة من بوش.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل، أعلن فى وقت سابق عن الاستعداد لتطبيق سيناريو عسكرى فى سوريا إذا أصدر الرئيس الأمريكى أمرا بذلك.

وتفاقم الوضع فى سوريا بعد اتهام المعارضة السورية القوات الحكومية باستخدام السلاح الكيميائى فى ضواحى دمشق، والذى أسفر على حسب قول المعارضة عن مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص، فيما نفى القادة العسكريون السوريون تلك الاتهامات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365